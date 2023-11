Patto di stabilità, si tratta a oltranza ma a Roma non basta 

Una manciata di giorni per trovare una quadra sul Patto di stabilità e arrivare a un’intesa di massima all’Ecofin straordinario atteso il 23 novembre. All’indomani dell’accordo franco-tedesco sulla bozza della nuova governance economica, l’Ue punta a non incappare in un rinvio. La riunione dei ministri dell’Economia dell’8 dicembre - sotto gli occhi preoccupati del commissario Paolo Gbnetiloni, che spinge per un’intesa – dovrebbe suggellare la riforma, per arrivare poi alla ratifica da parte dell'Eurocamera entro marzo, prima che la campagna per le Europee azzeri qualsiasi iniziativa comunitaria.

Ma il riavvicinamento di Parigi e Berlino, sotto l’egida della presidenza spagnola, ha di fronte a sé un nodo: la posizione italiana. Al governo Meloni lo schema del nuovo Patto continua a non piacere: ha troppi paletti. Secondo la nuova proposta chi ha un deficit sopra il 3% del Pil deve assicurare un aggiustamento minimo annuale di almeno lo 0,5%, e l’andamento della spesa netta deve garantire che il rapporto debito/Pil alla fine del periodo di aggiustamento sia inferiore a quello dell’anno precedente. E infine va garantito un margine di sicurezza sotto il 3% del deficit/Pil. La mano tesa per Roma sta nell’inserimento, tra i fattori di allungamento dei piani di rientro, delle spese del Pnrr, di quelle per la difesa e per il cofinanziamento dei fondi . Ma a Roma non basta, e potrebbe giocare su più tavoli. Da un lato la trattativa per la revisione del Pnrr, dall'altro la revisione del bilancio comunitario da qui al 2027. E l’incrocio della trattativa sul Patto con quella sulla revisione del bilancio Ue è reso pericoloso dal necessario voto all’unanimità. Il rischio di uno stallo, con il ritorno alle vecchie regole, è concreto.

