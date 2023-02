Patto di stabilità, nuovo round nell’Ue: riforma in Consiglio Ecofin il 14 marzo  

Entra nel vivo il confronto sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Ue, il tempo stringe e già si comincia a ballare in vista di un marzo che si preannuncia turbolento per le trattative per rivedere la governance economica europea. Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni parla di «tre aree di convergenza» già emerse, ma segnala serviranno delle «riflessioni» sul ruolo della commissione. Il nodo, dice, è «garantire un processo multilaterale» in un «forte quadro comune» perché la titolarità dei Paesi sui conti non diventi avere «regole fiscali à la cartè».

Oggi e giovedì si riunirà il comitato Economico e finanziario, portando al livello politico il confronto tecnico delle ultime settimane. Al momento non c’è intesa su nulla. Sembra a quasi tutti gli Stati un buon momento per cambiare le regole. Ma c’è un attendismo estremo della Germania, che paralizza la trattativa. La riforma dovrebbe essere oggetto del prossimo Consiglio Ecofin (14 marzo) e andare al Consiglio Ue il 23-24 marzo.

