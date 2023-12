Patto di stabilità, l’accordo non c’è  

A Bruxelles si discute sulle nuove regole del Patto di Stabilità ma ancora un accordo definitivo non c’è. La chiave, dal punto di vista dell’Italia, è il riconoscimento della flessibilità sulle manovre di bilancio per riportare il deficit/pil sotto il 3% nel caso in cui un paese si trovi sotto procedura Ue. E, secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in questa direzione è stato compito solo un piccolo passo. Anche perché, per l’Italia il riconoscimento non deve essere temporaneo, ma «definitivo». In generale, comunque, i testi delle normative presentano un nuovo quadro di vincoli, di limiti nel quale la flessibilità viene inquadrata. Gli stessi chiesti dalla Germania e dai paesi cosiddetti “frugali” e che sono stati inclusi nel pacchetto.

In attesa di una sintesi definitiva, intanto a Roma prosegue l’iter della manovra di bilancio. Prosegue tra emendamenti presentati in ritardo, rinvii su rinvii, e, come se non bastasse, fondi scippati alle modifiche parlamentari per finanziare il comparto sicurezza. In Senato il clima è sempre più teso, con le opposizioni che parlano di governo in tilt e rischio di esercizio provvisorio.Si litiga soprattutto su uno dei tre emendamenti del governo, con gli stanziamenti per polizia, forze armate e vigili del fuoco: 100 milioni recuperati tagliando la dote già esigua per le modifiche parlamentari (il tesoretto passa da 100 a 50 milioni per i prossimi due anni) e sforbiciando di 15 milioni l’anno per tre anni il fondo per l’accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati.

L’allarme

Di questo passo, è il ragionamento che circola anche in maggioranza, sembra sempre più complicato rispettare anche il nuovo calendario, che ha comunque fatto slittare l’approdo in Aula al 18. Magari non si arriverà come paventa il Pd all’esercizio provvisorio, ma bisognerà fare i salti mortali per centrare un primo ok entro il 21 dicembre, quando è fissata la conferenza stampa di fine anno della premier.

