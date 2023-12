Patto di Stabilità, Giorgetti firma l’accordo 

Parole chiave: spirito di compromesso. Nell’ultimo pomeriggio disponibile l’Ue è riuscita a trovare l’intesa al nuovo Patto di stabilità e ad imprimere una svolta nella storia economica del continente. L’intesa è arrivata in un inusuale Ecofin straordinario convocato in videocall dalla presidenza spagnola. L’Italia, fortemente critica fino a una manciata di ore prima, ha confermato quanto auspicato da Francia e Germania: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in nome, appunto dello «spirito di compromesso», si è detto d’accordo. Il passo di Roma ha chiuso, di fatto, la riunione, il nuovo Patto di stabilità è stato quindi approvato all’unanimità.

La cena di Parigi

«È stato trovato un compromesso di buonsenso, il Patto è migliorativo rispetto al passato», ha sottolineato in serata la premier Giorgia Meloni non mancando di rammaricarsi per il no dell'Europa alla golden rule sugli investimenti. «La battaglia continua», ha aggiunto. «Una buona notizia per l'economia europea», ha sentenziato il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni. Il nuovo patto di stabilità, frutto dell'ultimo lodo franco-tedesco nato nella cena di Parigi, è molto più complesso di quello vecchio e risponde ad una serie di input: da un lato mantenere una rigida sostenibilità fiscale, come chiesto da Berlino; dall'altro quello di non affogare la crescita.

Il parametro fisso

Il percorso di rientro strutturale del deficit - ovvero quello per arrivare sotto al tetto del 3% - per i Paesi come l’Italia ha un parametro fisso, lo 0,5% annuo. Ma la velocità della correzione può cambiare: un governo, è la novità dell'ultima ora, può chiedere, se vuole, alla Commissione di concordare una traiettoria tecnica che non blocchi gli investimenti e tenga conto dell'aumento degli interessi, secondo un modello molto simile a quello usato con il Pnrr. Parigi, Madrid e Berlino hanno esultato per un'intesa celebrata come «storica». E l’Italia? Per dirla con Gentiloni, è stata «decisiva». Giorgetti si è trovato di fronte a un bivio: sposare la causa del compromesso o mettersi di traverso, unico tra i 27 e dopo un fortissimo pressing messo in campo da Francia, Germania e dalla stessa Bruxelles. Il ministro ha parlato di «Patto sostenibile». «Si è conclusa la stagione del rigore», ha detto Antonio Tajani. Soddisfatta la Lega.

RIPRODUZIONE RISERVATA