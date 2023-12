Patto di stabilità, confronto finale 

L’Europa ha fiducia che la ratifica italiana della riforma del Meccanismo europeo di stabilità si farà la prossima settimana. «Abbiamo ricevuto indicazioni dal ministro Giancarlo Giorgetti che il processo di ratifica del Mes sarà discusso dal Parlamento la prossima settimana». E tra i ministri delle Finanze dell'Eurozona, «molti hanno espresso la speranza che questa settimana sarà un successo per questa ratifica».

La svolta attesa

È il direttore generale del Mes, Pierre Gramegna, ad annunciare l’attesa di una fumata bianca dall’Italia sul controverso e politicamente delicato tema dell’ex fondo Salva Stati. Tutto si tiene, del resto, in una svolta che oltre a Roma è attesa o almeno possibile anche a Bruxelles sulla riforma del Patto di stabilità. Dopo mesi di negoziato, la revisione della governance economica arriva al confronto finale in una cena Ecofin organizzata con durata aperta, ad oltranza quindi. La previsione è quella di un braccio di ferro serrato dall’esito per nulla scontato. A tal punto che il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, gli dà appena un «51%» di possibilità di successo.

Atteggiamento positivo

Per il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis «le differenze tra gli Stati sulla riforma delle regole di bilancio Ue sono componibili». «Attitudine positiva e costruttiva e l’Italia non è un’eccezione», ha detto un diplomatico Ue. L’impostazione della riforma è nota: si prevedono piani di spesa degli Stati a 4-7 anni con traiettorie tecniche calcolate dalla Commissione per il rientro del debito e del deficit. Con il disavanzo oltre il 3% del Pil scatta in automatico un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,5% del Pil. O almeno dovrebbe, perché il punto sembra tornato in trattativa su esplicita richiesta della Francia, secondo cui sarebbe «ragionevole» pensare a un modo per «incoraggiare gli investimenti, introducendo una flessibilità che potrebbe essere di 0,2 punti all'anno».

