Patto di ferro per il Monte Ortobene 

Una serata insieme per discutere e intensificare le collaborazioni per valorizzare il Monte Ortobene. Non solo, nei giorni scorsi nella sala conferenze della Camera di commercio e nella sede del consorzio Uninuoro si è tenuta una giornata per favorire la collaborazione tra il Dipartimento di Agraria per la Sardegna (esteso quindi all'intero territorio) e le comunità delle aree interne attraverso la presentazione delle principali linee di ricerca svolte dal Dipartimento e da un confronto con le esigenze del territorio.

Il raduno

Il focus è stato dunque sulle aree interne, spesso marginali, quelle montane e forestali anche sul problema degli incendi. La collaborazione tra gruppi, spontanea, continua invece venerdì 15 in cima al Monte simbolo della città, dove si terrà una pizzata per vedersi e rafforzare i legami e le collaborazioni. Il tutto è stato fortemente voluto dal comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia” e dai club Rotary e Soroptimist, che già si erano uniti di recente tramite la donazione dei libri su storia e aneddoti del Monte, con l'obiettivo di smuovere le acque delle cultura e quelle economiche.

I motivi

I motivi del raduno sono due.

«Il primo è quello legato alla collaborazione economica verso i ristoratori che con coraggio operano al Monte Ortobene, perché se è vero che questa estate è stata esaltante dal punto di vista lavorativo è altrettanto vero che con l'autunno dovranno affrontare mesi difficili - dicono gli organizzatori - Il secondo invece è di creare un'occasione per ritrovarsi e scambiarsi opinioni e consigli utili a sostenere l'impegno in un'ottica di valorizzazione del nostro Monte nei suoi aspetti ambientali, culturali e soprattutto economici».

Il sostegno

«Per il Comitato questa iniziativa segue tante altre organizzate lo scorso inverno sempre a sostegno di chi opera in questa località che in questi anni sta rivivendo un periodo stupendo con tantissima gente che si riversa all'Ortobene come negli anni Sessanta. Pensiamo che l'unione sia capace davvero di fare la forza. Ci crediamo», dice Antonio Costa, presidente del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”.

Tra aumento di attività legate alla ristorazione ma anche escursionistiche, culturali e ludiche il Monte vive alcuni dei suoi periodi più belli con la speranza che questo sia solo l’inizio.

