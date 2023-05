Patto con Malta per promuovere il cammino del santo 

Pellegrini in avanscoperta da Malta sul cammino di Sant’Antioco.

Una delegazione dell’associazione jacobea “XirCammini” di Malta, per il cammino dedicato al martire sulcitano, da Iglesias, Carbonia fino alla basilica del Santo e poi quattro tappe per 70 chilometri nell’isola, dopo varie verifiche e ricerche di alloggi, ha chiesto di inserirlo come cammino breve per tutte le stagioni e per gruppi di varie dimensioni. «Dato che Sant'Antioco é inserito nella Fondazione "Destinazione pellegrinaggi" con altri nove Comuni sardi sparsi - dicono Marina Scibilia e Flavio Vandoni dell’associazione amici del cammino di Santu Jacu - saremmo lieti che il nostro lavoro volontario esprimesse il primo cammino intero per la città e per la Fondazione».

Una convenzione con la presidenza Maltese, vari ministeri e con le associazioni di diverse nazioni, apre uno spazio per fare di Sant'Antioco e della rete dei cammini di santu Jacu, un esempio reale e misurabile delle possibilità del turismo culturale, religioso, sportivo per tutta l’Isola». La delegazione ha incontrato il sindaco Ignazio Locci al quale ha segnalato le criticità alle quali andrebbe posto rimedio per rendere il cammino dedicato ad Antioco fruibile e attrattivo.

