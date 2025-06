Patto con Legambiente per le tartarughe 

Da qualche giorno Baunei è ufficialmente un paese "amico delle tartarughe". «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Legambiente di sottoscrivere il Protocollo dei Comuni ‘Amici delle Tartarughe Marine - spiega il sindaco Stefano Monni - anche se spesso questi rettili prediligono spiagge di sabbia fine, la firma di questo protocollo, che prevede specifiche azioni, rappresenta un ulteriore impegno per salvaguardare e tutelare tutto ciò che ci sta attorno, la nostra meravigliosa natura». Il comune di Baunei si impegna a garantire il rispetto della normativa vigente a tutela del mare e degli ambienti costieri, come ad esempio il divieto di sosta e transito sulle spiagge dei mezzi a motore, l'accensione di fuochi o falò, l'abbandono dei rifiuti, che rappresentano anche una grave minaccia per la vegetazione dunale e un pericolo per la nidificazione e schiusa delle tartarughe marine.

«Ringraziamo Legambiente - rimarcano in comune a Baunei - perché continua a fornire stimoli alle persone e agli enti affinché la Terra che vogliamo domani inizi a cambiare da oggi». Piccoli passi ma tutti nella direzione giusta.

RIPRODUZIONE RISERVATA