Patto con le imprese per dare un lavoro ai detenuti 

Dal carcere all’azienda: il reinserimento sociale dei detenuti passa attraverso il lavoro. Punta su questo il progetto “Seconda Chance”, nato da un protocollo siglato nel 2023 dall’omonima associazione, con Fipe – Confcommercio e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. Una seconda possibilità per chi sta finendo di scontare la condanna e si prepara a tornare in libertà.

Nell’Isola sono una decina i detenuti vicini al fine pena che sono stati assunti da imprese nel territorio. Tutti uomini, per il momento, che provengono dagli istituti penitenziari di Uta e Bancali. I risultati del progetto sono stati illustrati ieri nella sede di Confcommercio Sud Sardegna. «Favoriamo l’incontro tra i bisogni di chi ha sbagliato di ricostruirsi un futuro e le necessità degli imprenditori», ha spiegato Donatella Gallistru, referente per la Sardegna di Seconda Chance. «Le figure maggiormente richieste sono quelle di basso livello, come lavapiatti, aiuto cuochi, magazzinieri e manovali, ma anche cuochi, autisti, muratori, elettricisti e meccanici».

Per Emanuele Frongia, presidente della Fipe – Confcommercio Sud Sardegna, «Il progetto evidenzia non solo il ruolo delle aziende per la tenuta del territorio, ma anche quello sociale. È importante sia per dare un segnale che per trovare lavoratori da inserire in azienda».

I vantaggi per le imprese sono anche economici: come ribadito in videoconferenza da Andrea Chiriatti, referente per la Fipe Confcommercio dell’area relazioni sindacali, con la legge Smuraglia sono previsti «Incentivi fiscali per chi assume o forma detenuti, con crediti d’imposta fino a 520 euro mensili per ogni impiegato». La risposta di chi si appresta a reinserirsi nella società è entusiasta. «Il lavoro è un elemento fondamentale per stilare un percorso trattamentale efficace, e i risultati sono incoraggianti perché i datori di lavoro apprezzano la particolare motivazione dei detenuti», ha confermato Marco Porcu, direttore del carcere di Uta. «Facendoli confrontare con il mercato esterno gli si offre la possibilità di dimostrarsi meritevoli di questa possibilità».

