Patto con Lanusei per la statale 389 

Un consiglio comunale congiunto per chiedere il completamento della statale 389. Arzana e Lanusei riuniranno le assemblee civiche venerdì 13 in seduta congiunta. Un solo punto all’ordine del giorno. Vedere ultimata la statale 389 nel tratto tra Villanova, Lanusei e Tortolì è un sogno cominciato nel 1996, con i primi finanziamenti. Nel lontano 1999 l’allora Comunità montana aveva approvato la convenzione con Anas e Regione. Nonostante l’età non più verde il progetto è molto lontano dall’essere completato. Ora i tempi sembrano maturi grazie al decisivo impulso del comitato guidato da Ivan Mameli, Denis Pittalis e Bettina Pisanu e a una raccolta firme capace di unire zone diverse dell'Isola.

«Il completamento dell’asse viario non è ancora realtà – dice Angelo Stochino, sindaco di Arzana – parliamo di un collegamento strategico per l’Ogliastra, per la sicurezza stradale e per lo sviluppo economico e turistico del territorio. Riteniamo importante promuovere un Consiglio comunale congiunto tra Arzana e Lanusei, un momento istituzionale di confronto e di condivisione che vuole rappresentare la volontà unitaria dei nostri territori nel chiedere il completamento di questa infrastruttura».

L’obiettivo comune è trasformare progetti in opere concrete. «Vuole essere un segnale forte di collaborazione tra amministrazioni e di attenzione verso un’opera che riguarda non solo i nostri comuni ma l’intera Ogliastra – dice il sindaco di Lanusei, Davide Burchi –. Sul tema le istituzioni devono essere unite e far sentire con forza la propria voce». (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA