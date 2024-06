Patto Comune-privati per lo sport 

Riqualificare aree abbandonate investendo sui soggetti privati che a loro volta capitalizzano costruendo strutture sportive. Così il Comune d’Iglesias punta alla riconversione di superfici altrimenti inutilizzate, ottenendo non solo la riconversione dello spazio ed un introito nelle proprie casse con i contratti d’affitto della superficie, ma anche e soprattutto la possibilità d’offrire alla comunità nuove opportunità per la pratica di nuove discipline sportive.

L’investimento

La formula è tanto semplice quanto efficace: creare un bando d’interesse aperto a tutti, individuare il soggetto privato con i requisiti più appetibili e permettergli di poter investire sul proprio progetto: «In questo modo si riesce ad investire negli interessi di tutta la cittadinanza. - spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - Al momento sono diverse le aree interessate da dei lavori di riqualificazione che hanno poi lo scopo di creare nuovi impianti sportivi da dare in gestione ai privati. In piazza Buozzi il bando è già stato aggiudicato, nell’area di via Grazia Deledda è stato emesso e non appena termineranno i lavori al campo Ex Casmez si procederà con i medesimi crismi».

Primo risultato

Intanto la scorsa settimana è stato inaugurato un nuovo impianto sportivo in via Indipendenza che, con un bando comunale, ha consentito la creazione dei primi campi da padel in città. La febbre per una disciplina che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato ovunque, è salita anche ad Iglesias e a nemmeno una settimana dall’apertura, si registrano già centinaia di nuovi tesserati: «C’è una grande richiesta. - spiega Giampaolo Murru, socio dell’Exo Padel Club - Si tratta di uno sport che può essere praticato da tutti e quello che stupisce in particolar modo, è la presenza dei praticanti delle più svariate età; dai più giovani ai meno giovani, le richieste dei campi sono altissime». Richieste che arrivano non solo da parte di chi pratica questa disciplina e per svariati anni ha dovuto praticarla in trasferta per la mancanza di strutture, ma anche da chi la racchetta da padel non l’ha mai impugnata: «Ho giocato per la prima volta qualche giorno fa - racconta il 45enne Gianluigi Abis - mi son reso conto si tratti di uno sport accessibile a tutti, plasmabile chiaramente in virtù al proprio talento e ai propri limiti fisici. Inoltre è una disciplina fortemente aggregativa, mancava alla città».

