Patto Comune-Finanza contro gli evasori  

Un patto di ferro contro gli illeciti di natura economico-finanziaria. In Municipio è stato firmato un protocollo d’intesa tra il sindaco, Piero Casula e colonnello Alessandro Ferri che guida il Comando provinciale della Guardia di finanza di Nuoro «per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, e aumentare l’attività di controllo riguardanti, fra l’altro, il corretto versamento dell’Imposta di soggiorno riscossa in relazione all’erogazione di servizi alberghieri», si legge in una nota delle Fiamme Gialle. aspetto quest’ultimo, più volte denunciato dal sindaco secondo il quale molte attività turistiche hanno lavorato in nero.

Il Comune adesso «si impegna a fornire alla Finanza dati notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative ai fini della prevenzione e/o repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria». E per quanto riguarda il mancato incasso della tassa di soggiorno, l'amministrazione Casula «si impegna a inviare qualificate segnalazioni riferite all’esito dei controlli effettuati dal proprio ufficio tributi tenendo conto delle risultanze contabili e dei dati e comunicazioni forniti dalle strutture ricettive».

