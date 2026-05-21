Patto Comune-esercenti contro la malamovida 

Un patto tra Comune e locali per gestire la malamovida. Così la giunta, dopo l’approvazione del Piano di risanamento acustico da parte del Consiglio comunale, ha dato il via libera allo schema del Patto di collaborazione sottoscritto dall’amministrazione e dalle associazioni di categoria degli operatori economici. L’obiettivo, fanno sapere dagli uffici comunali «è il rafforzamento del presidio condiviso nelle aree della movida, secondo il principio di corresponsabilità della gestione degli spazi pubblici, per il miglioramento della qualità della vita e della fruizione dell’area attraverso l’equilibrio tra la vivibilità dei quartieri e la vitalità dei pubblici esercizi».

Su proposta dell’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu, è stato dunque approvato in giunta il Patto. Per contribuire alla cura degli spazi pubblici, «ogni attività assicura il contenimento del rumore nelle aree in concessione, garantisce il controllo, promuove comportamenti corretti da parte dei clienti, garantisce il raccordo con l’amministrazione attraverso comunicazione diretta con la Polizia locale in caso di criticità». Il Comune si impegna a rafforzare il presidio territoriale nelle zone interessate «promuovendo momenti di formazione per i titolari delle concessioni e attivando una comunicazione diretta con le attività commerciali per un eventuale pronto intervento».

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