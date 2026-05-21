VaiOnline
L’accordo.
22 maggio 2026 alle 00:37

Patto Comune-esercenti contro la malamovida 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un patto tra Comune e locali per gestire la malamovida. Così la giunta, dopo l’approvazione del Piano di risanamento acustico da parte del Consiglio comunale, ha dato il via libera allo schema del Patto di collaborazione sottoscritto dall’amministrazione e dalle associazioni di categoria degli operatori economici. L’obiettivo, fanno sapere dagli uffici comunali «è il rafforzamento del presidio condiviso nelle aree della movida, secondo il principio di corresponsabilità della gestione degli spazi pubblici, per il miglioramento della qualità della vita e della fruizione dell’area attraverso l’equilibrio tra la vivibilità dei quartieri e la vitalità dei pubblici esercizi».

Su proposta dell’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu, è stato dunque approvato in giunta il Patto. Per contribuire alla cura degli spazi pubblici, «ogni attività assicura il contenimento del rumore nelle aree in concessione, garantisce il controllo, promuove comportamenti corretti da parte dei clienti, garantisce il raccordo con l’amministrazione attraverso comunicazione diretta con la Polizia locale in caso di criticità». Il Comune si impegna a rafforzare il presidio territoriale nelle zone interessate «promuovendo momenti di formazione per i titolari delle concessioni e attivando una comunicazione diretta con le attività commerciali per un eventuale pronto intervento».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Coppa America, Cagliari accende la sfida

l C. A. Melis, Spignesi
regione

Salva casa, stop della Consulta: «Incostituzionale la legge sarda»

Illegittimi sette articoli. La Giunta: «L’impianto regge» 
L’evento

Prime prove, vola Luna Rossa Da oggi via alle sfide tra le onde

Alle 15 le otto barche si affrontano davanti a Sant’Elia Outerridge (New Zealand): «Entriamo in acque nemiche»  
Carlo Alberto Melis
L’inchiesta

Tentata concussione, ai domiciliari il sindaco

Franco Saba avrebbe cercato, con un dirigente dell’azienda energetica, di far assumere un consigliere 
Fabio Ledda
Verso il voto

La Maddalena, l’eterna attesa del rilancio

Polo nautico all’Arsenale, un piano per Caprera e stop al turismo usa e getta: le ricette dei candidati 
Caterina De Roberto
Turismo

New York-Olbia, il sogno si avvera

Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi: «Ora, collegare la costa all’interno» 
Tania Careddu