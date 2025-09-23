Patto Comune-Arst, partono gli ascensori 

La firma sull’accordo tra il Comune di Serramanna e l’Arst sblocca finalmente gli ascensori installati sulla passerella pedonale sopra la linea ferroviaria.

La svolta

È il passo decisivo che segna la fine dell’isolamento lamentato dai residenti della parte ovest di Serramana tagliata in due dal doppio binario. Specie delle persone anziane e non automunite, che ripongono negli ascensori realizzati a fianco alle rampe pedonali di via Parrocchia, le speranze di spostarsi liberamente da una parte all’altra dei binari, in alternativa ai, per loro poco agevoli, tunnel carraio e sottopassi pedonale e ciclabile. Opere, queste ultime, formalmente consegnate alla fine del 2023 nel quadro di un accordo tra Rete ferroviaria italiana (la società che ha realizzato i lavori di raddoppio della linea ferroviaria) e il Comune di Serramanna. Tunnel e sottopassi erano stati quindi aperti a dicembre del 2023, e a restare al palo era stata la passerella pedonale sospesa, perché il Comune di Serramanna non dispone della figura professionale di responsabile di esercizio e del suo sostituto, necessarie per mettere in servizio i due ascensori pubblici a servizio della passerella pedonale. «Gli ascensori pubblici sono considerati alla stregua di un mezzo di trasporto, parificato alle funivie o seggiovie e non disponendo nel nostro organico di figure professionali del genere, siamo ricorsi a un accordo con l’Arst che metterà a disposizione due ingegneri che avranno la funzione di direzione di esercizio», spiega il sindaco Gabriele Littera.

Le opere

Il primo cittadino, a ottobre 2022, aveva sottoscritto il verbale di accordo tra il Comune e Rfi per la definizione degli interventi necessari a ottenere la piena funzionalità delle opere sostitutive dei passaggi a livello (abbassati definitivamente a dicembre 2023) già realizzate da Rfi nel novero dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria. L’accordo firmato da Littera aveva posto fine a un lungo braccio di ferro tra Rfi (che chiedeva la presa in carico delle opere e la chiusura dei passaggi a livello) e il Comune, sfociato nei ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. «Siglato l’accordo con l’Arst per i direttori di esercizio, nel giro di qualche settimana verrà effettuato il collaudo definitivo in vista della messa in esercizio degli ascensori», anticipa Littera, che a luglio scorso aveva portato a casa un finanziamento di 25mila euro all’anno per la gestione. Dall’operazione ascensori e dalla messa in esercizio, deriverà l’onere per il Comune di riconoscere ad Arst un compenso di 1.983 euro al mese per lo svolgimento della funzione di responsabile di esercizio.

