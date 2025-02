Patto Comune-Area «Daremo gli alloggi a chi ne ha diritto» 

«Troppe persone senza casa e troppe case senza persone», sono state le parole dell’assessora alla Salute e al benessere Anna Puddu poco prima di firmare, ieri mattina, il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

Un accordo da cui partire per avviare interventi contro l’emergenza abitativa. Sono circa 7.000 gli alloggi popolari in città, poco meno di 4.000 quelli gestiti da Area. Ma l’amministrazione, al momento, non ha contezza della situazione del patrimonio, soprattutto in termini di occupanti e aventi diritto. E nel frattempo, dall’ultima graduatoria emerge che sono più di 800 i nuclei familiari in attesa di alloggio. Il protocollo servirà, in primis, ad avviare una mappatura del patrimonio immobiliare, con un continuo aggiornamento e l'attivazione delle misure necessarie per garantirne la pronta assegnazione.

«Daremo risposta ai problemi che i cittadini lamentano, come alloggi murati e non assegnati da anni, mentre nelle nostre strade si trovano persone in stato di criticità», ha sottolineato l’assessora. Nascerà anche un database per la tenuta congiunta dei flussi informativi. Per l’assessora Puddu è «una data storica per la città di Cagliari, sarà un progetto interistituzionale e interassessoriale, necessario per rendere esigibile un diritto spesso negato per la mancanza di politiche strutturali». «Inizia una stagione di collaborazione», ha aggiunto Matteo Sestu, amministratore unico di Area. «Mettere insieme i dati servirà a monitorare le esigenze degli alloggi occupati regolarmente e per intervenire e garantire il diritto alla casa a chi ha bisogno realmente».

