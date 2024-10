Patto coi cittadini, mano tesa alle famiglie schiacciate dai debiti 

Un percorso condiviso studiato per aiutare i cittadini in difficoltà economiche e strozzati dai debiti, e verificare come accedere, grazie alle procedure previste dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, a soluzione legali che permettano di superare il problema. È la novità introdotta a Quartu dal protocollo d’intesa messo a punto da Comune e Associazione di Promozione Sociale Liberi dal Debito, prossimo alla firma dopo l’approvazione della Giunta.

«L'indebitamento delle famiglie spesso non è causato da una mala gestione del proprio budget: molte volte è una conseguenza delle spese che si trovano a dover affrontare nella quotidianità, come ad esempio far studiare i figli o anche pagare bollette sempre più salate», spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni. «L’amministrazione ha pertanto puntato su questa iniziativa perché chi si trova in questa situazione può avere accesso alla Legge 3 del 2012, che tende una mano alle famiglie per rimettere a posto i propri bilanci. Il Comune di Quartu», aggiunge l’esponente della Giunta comunale, «ospiterà quindi l’associazione, che a sua volta fornirà consulenze e piani individualizzati per la risoluzione di questi problemi».

