Patto Cagliari-Quartu su Molentargius, Poetto e viale Marconi 

Il parco di Molentargius, la spiaggia del Poetto e il collegamento Cagliari-Quartu attraverso viale Marconi. Questi i principali argomenti affrontati dai sindaci Massimo Zedda e Graziano Milia nell’incontro di ieri a palazzo Bacaredda. Il primo cittadino cagliaritano, insieme alla vicesindaca e assessora all’Innovazione, Maria Cristina Mancini, ha ospitato il collega quartese per parlare di alcune tematiche cruciali per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini dei due Comuni.

La riunione, improntata sulla collaborazione istituzionale tra le due amministrazioni, ha messo in risalto tematiche cruciali per tutta l’area metropolitana. Zedda e Milia hanno parlato del parco naturale regionale Molentargius-Saline, del compendio del Poetto e del collegamento stradale di viale Marconi tra Cagliari e Quartu. I due sindaci hanno preso l’impegno di proseguire su questa strada, con la promessa di nuovi incontri e tavoli tecnici per definire e realizzare concretamente i progetti comuni, per uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio.

