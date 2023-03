Patto Aukus sui sottomarini nucleari, l’ira di Russia e Cina 

WASHINGTON. Si sposta sempre di più nell’Indo-Pacifico il confronto tra Occidente e Cina-Russia, mentre resta aperto il fronte ucraino. Pechino e Mosca hanno reagito duramente dopo che Usa, Gran Bretagna e Australia hanno svelato il loro accordo strategico sui sottomarini a propulsione nucleare nel quadro di Aukus, l’alleanza trilaterale lanciata 18 mesi fa per contrastare l’influenza del Dragone nella regione del Pacifico. Un patto che aveva suscitato l’ira di Parigi, dopo che Canberra aveva strappato l’accordo per i sommergibili diesel francesi a favore di quelli americani. «L’ultima dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Regno Unito e Australia dimostra che i tre Paesi, per i propri interessi geopolitici, ignorano completamente le preoccupazioni della comunità internazionale e stanno camminando sempre più lungo la strada dell’errore e del pericolo», ha messo in guardia Wang Wenbin, portavoce del ministro degli Esteri cinese. Wang ha accusato i tre alleati occidentali di incitamento alla corsa agli armamenti, bollando il patto sui sottomarini come «un tipico caso di mentalità da guerra fredda». La vendita dei sommergibili, ha rincarato, «costituisce un grave rischio di proliferazione nucleare e viola gli scopi e gli obiettivi del Trattato di non proliferazione». Per Mosca l’Occidente «sta scommettendo seriamente su molti anni di scontro» e l’accordo sui sottomarini «solleva molte domande legate alla non proliferazione» a cui «bisogna rispondere». Joe Biden ha assicurato che l’Australia non otterrà armi nucleari ma è evidente che i sottomarini, dotati di armi convenzionali come i missili a lungo raggio, costituiscono una minaccia virtuale nell’eventualità che un giorno lancino testate nucleari. Ma per Biden il patto sui sottomarini «rafforzerà la prospettiva di pace e stabilità nell’Indo-Pacifico per i prossimi decenni».

