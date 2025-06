Patto antimafia in Prefettura 

Occhi puntati sulle attività commerciali “lavatrici”, dove si teme possa essere riciclato il denaro sporco. Ieri mattina è stato firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Prefettura per rafforzare la prevenzione antimafia nel settore turistico, scongiurando fenomeni di riciclaggio, usura e estorsione. La firma nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e della prefetta Grazia La Fauci. Il patto di ferro prevede controlli più estesi e approfonditi, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, sulle persone fisiche e giuridiche che richiedono licenze comunali per l’esercizio di attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento.

Legalità

Un modo per tutelare l’economia locale e mantenere alta l’attenzione sulle potenziali infiltrazioni criminali, salvaguardando le imprese oneste. È prevista la creazione di una “filiera della legalità”, alla quale potranno aderire altri soggetti pubblici e privati, chiamati a far parte di un Osservatorio, costituito presso la Prefettura con il compito di monitorare e fornire indicazioni rispetto a possibili infiltrazioni criminali. «Ringrazio Sua Eccellenza la prefetta e le forze dell'ordine per la fattiva e reciproca collaborazione che questo protocollo rinnova e rilancia. Il Comune di Alghero, impegnato peraltro nel rafforzamento del comando di polizia locale, è pronto a fare tutta la propria parte nel contrastare qualsiasi forma di criminalità e illegalità», il commento del primo cittadino. La prefetta, da parte sua, ha espresso massima soddisfazione per la firma dell’intesa che sarà riproposta anche in altre realtà territoriali della provincia con forte vocazione turistica. «Il Protocollo di legalità sottoscritto con il Comune di Alghero, aperto all’adesione di altri soggetti, pubblici e privati, in grado di concorrere all’azione di prevenzione e di contrasto del rischio di infiltrazione criminale, – ha detto La Fauci – si pone la finalità di sviluppare una sinergia operativa con l’utilizzo di ogni elemento di analisi ritenuto significativo, nel rigoroso rispetto dei profili di riservatezza e di segreto d’ufficio».

RIPRODUZIONE RISERVATA