Pattinare sul ghiaccio tra i lecci del bosco Seleni. La pista è pronta, l’inaugurazione prevista per domenica. Intorno al ghiaccio un ricco calendario di piccoli e grandi eventi, per ravvivare il Natale. Lanusei non è ancora entrata nell’atmosfera delle feste ma al bosco si comincia l’8. L’organizzazione e l’investimento sono a cura dei gestori della struttura comunale Bosco Selene. L’idea è quella di far vivere il bosco come accade nella bella stagione, quando il paese migra verso le alture alla ricerca di frescura.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, i giochi gonfiabili e gli stand resteranno aperti fino alla Befana, il 6 gennaio. Dal 7 dicembre, a bordo pista ci sarà un ricco calendario di iniziative. L’albero di Natale verrà acceso, come da tradizione, domenica 8 in compagnia della Regina delle nevi e degli elfi con sorprese per i più piccoli e non solo. Come Natale che si rispetti, non poteva mancare la Tombolaccia, accompagnata dal karaoke, prevista per il 13 dicembre. Lunedì 16 Babbo Natale chiama a raccolta grandi e piccini per una parata sorprendente e uno spettacolo con le bolle di sapone. Ancora tombolaccia e karaoke previsti per il 20 e il 27 dicembre, il karaoke con intrattenimento il sabato prima di Natale e l’aperitivo con buffet e dj set domenica 22. Il cartellone riprende il weekend del 27, 28 e 29.

