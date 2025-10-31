VaiOnline
Piazza Manno
01 novembre 2025 alle 00:26

Pattinaggio su ghiaccio, sì alla pista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È ufficiale: Oristano avrà la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza Manno, pronta ad accendere il centro storico di luci e divertimento durante le festività. Il Comune ha affidato alla ditta Hamar srls di Decimomannu, unica partecipante all’avviso pubblico, l’allestimento e la gestione dell’impianto, che sarà operativo dal primo dicembre al 7 gennaio. L’iniziativa, promossa dagli assessori al Turismo e Spettacolo e alle Attività produttive Antonio Franceschi e Valentina De Seneen, ha l’obiettivo di rendere la città più viva e accogliente offrendo a famiglie e turisti uno spazio di svago e clima natalizia. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, con orari prolungati fino alle 22 nei weekend e nei festivi, mentre il costo per l’amministrazione è di 5mila euro. Secondo quanto previsto dall’avviso, l’allestimento comprenderà una pista di ghiaccio mobile, da 26 a 48 coppie di pattini a noleggio, casette di legno per la vendita dei biglietti e il rimessaggio, impianti elettrici e idrici, estintori, pavimentazioni protettive nelle aree di accesso e cambio pattini. La ditta dovrà occuparsi anche dei rifiuti straordinari e del ripristino finale delle aree pedonali, lasciando intatti gli spazi verdi. Previste giornate a tariffa agevolata per le scuole; i corrispettivi dei biglietti resteranno all’aggiudicatario, mentre il Comune assicurerà il supporto necessario per la riuscita dell’evento. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Acqua, il grande spreco L’Isola disperde scorte grandi come l’Omodeo

Reti colabrodo, le più vecchie nei campi  In un anno via 340 milioni di metri cubi 
Piera Serusi
Regione

«La famiglia? Un’opportunità di sviluppo»

Cocco: sistema organico per rispondere a spopolamento e denatalità 
Giovanna Pittalis
Regione

Asl, direttori generali entro novembre: cinque in quota Pd

Presentate cinquantasei domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni  
(ro. mu)
La protesta

La rabbia dei pescatori: «Fermo biologico prorogato, è un abuso»

«Come faremo a pagare stipendi e tasse?» E rispuntano 65 pale eoliche in mare 
Gianfranco Locci
tensione

Destra e antifascisti, cortei vicinissimi

Grande spiegamento di forze di polizia a Cagliari per due manifestazioni contemporanee 
Luigi Almiento
Riforma della giustizia

Referendum, il No e il Sì già in campo

Il costituzionalista Grosso guida i contrari. Gasparri: avanti con le firme 