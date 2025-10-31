Pattinaggio su ghiaccio, sì alla pista 

È ufficiale: Oristano avrà la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in piazza Manno, pronta ad accendere il centro storico di luci e divertimento durante le festività. Il Comune ha affidato alla ditta Hamar srls di Decimomannu, unica partecipante all’avviso pubblico, l’allestimento e la gestione dell’impianto, che sarà operativo dal primo dicembre al 7 gennaio. L’iniziativa, promossa dagli assessori al Turismo e Spettacolo e alle Attività produttive Antonio Franceschi e Valentina De Seneen, ha l’obiettivo di rendere la città più viva e accogliente offrendo a famiglie e turisti uno spazio di svago e clima natalizia. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, con orari prolungati fino alle 22 nei weekend e nei festivi, mentre il costo per l’amministrazione è di 5mila euro. Secondo quanto previsto dall’avviso, l’allestimento comprenderà una pista di ghiaccio mobile, da 26 a 48 coppie di pattini a noleggio, casette di legno per la vendita dei biglietti e il rimessaggio, impianti elettrici e idrici, estintori, pavimentazioni protettive nelle aree di accesso e cambio pattini. La ditta dovrà occuparsi anche dei rifiuti straordinari e del ripristino finale delle aree pedonali, lasciando intatti gli spazi verdi. Previste giornate a tariffa agevolata per le scuole; i corrispettivi dei biglietti resteranno all’aggiudicatario, mentre il Comune assicurerà il supporto necessario per la riuscita dell’evento. ( m.g. )

