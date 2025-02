Pattinaggio, riprendono gli allenamenti in paese 

Il pattinaggio torna a Sant’Anna Arresi. Dopo circa quindici anni di assenza si può finalmente praticare pattinaggio anche senza doversi spostare a Carbonia.

A confermarlo è l’assessora comunale alla Cultura e allo sport Teresa Pintus: «Siamo felici che la società “I Corvi”, che ha sede legale a Sant’Anna Arresi, abbia ripreso a effettuare gli allenamenti in paese, con grossa partecipazione dei bambini del paese e dei Comuni limitrofi, oltre che di diversi adulti. Questo sport mancava da anni, ma piano piano stiamo cercando di puntare sulle aggregazioni e di far rinascere le attività sportive del paese visto che dal punto di vista sociale sono importantissime per i più giovani e le famiglie». I ragazzi della sociaetà “I Corvi” per allenarsi stanno utilizzano il campo polivalente di Is Domus e la palestra comunale della scuola per la sistemazione della quale l’amministrazione comunale ha recentemente ottenuto un cospicuo finanziamento dalla Regione I lavori di ristrutturazione attualmente sono in corso nell’impianto sportivo all’ingresso del paese dove sono presenti anche un campo da calcio, da calcio a cinque e da tennis.

