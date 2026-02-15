Pattinaggio, Pergher quarta per 0”03 

Beffa per Serena Pergher nei 500 metri del pattinaggio velocità. La 21enne azzurra resta ai piedi del podio per soli tre centesimi in una gara vinta dall'olandese Femke Kok. Argento per la sua connazionale Jutta Leerdam, già vincitrice nei 1000 metri, bronzo per la giapponese Miho Takagi. 24ª invece l'altra italiana Maybritt Vigl. Nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre, l’Italia con Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha il miglior tempo e accede alle semifinali di domani (contro i Paesi Bassi).

Curling

Seconda sconfitta per l’Italia nel torneo maschile a squadre: gli azzurri sono stati battuti dalla Norvegia per 10-7 all’ultima stone dell’ultimo end. In serata, contro la Repubblica Ceca,è arrivata la terza vittoria per 10-5. Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Alberto Pimpini, cercano il successo alle 14.05 contro la Cina.

Continua il momento-no delle azzurre. Stefania Constantini e compagne sono state superate in mattinata anche dalla Danimarca per 7-2. Oggi alle 19.05 il sesto match contro gli Stati Uniti ma con 5 sconfitte la zona medaglie è un miraggio.

Bob

Nel monobob femminile, Simona De Silvestro è 22ª e Giada Andreutti è 25ª e ultima dopo le prime due discese. Oggi la Heat 3 alle 19 e la 4 alle 21.05. Inizia anche il bob a 2 maschile con Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea (prima discese alle 10 e alle 11.57).

Salto con gli sci

Nella finale Large Hill femminile, doppietta norvegese con Anna Odine Stroem ed Eirin Maria Kvandal; tredicesima Annika Sieff, 25 Martina Zanitzer. Oggi il Team maschile con Giovanni Bresadola e Alex Insam alle 19.

Gli azzurri in gara oggi

Oggi nello sci alpino c’è lo slalom speciale maschile: ultima chiamata per Alex Vinatzer, speranze anche per Tommaso Sala, gli altri sono Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. Prima manche alle 10, seconda alle 13.30.

Le maggiori attenzioni sono però rivolte allo Short track al Forum di Assago. Si comincia alle 11 con i 1000 metri femminili: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti cominciano dai quarti di finale la scalata alle medaglie. Dalle 11.17, ecco Pietro Sighel (con Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali) a caccia di riscatto nei 500 metri. Infine, la staffetta maschile con le semifinali dalle 12.05. Nel programma odierno anche il Freestyle (la finale del Big Air femminile con Maria Gasslitter e Flora Tabanelli) dalle 19.30. Ieri eliminato in qualificazione Miro Tabanelli (fratello di Flora). RIPRODUZIONE RISERVATA