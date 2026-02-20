Pattinaggio, ecco le mass start 

Francesca Lollobrigida, già due ori nel pattinaggio di velocità e ieri 13ª nei 1500 metri, è tra le possibili favorite della mass start, oggi alle 15.50 sul ghiaccio di Rho. Tra gli uomini (ore 15), Daniele Di Sterfano e Andrea Giovannini. Ecco gli altri azzurri in gara oggi.

Freestyle. Skicross M (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech): qualificazioni ore 10, ottavi 12, quarti 12.30, semifinali 13.10, finale 13.30.

Bob a 4 M (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Ro- bert Gino Mircea): Heat 1 ore 10, Heat 2 11.57. Bob a 2 F (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti): heat 3 ore 19 e heat 4 ore 21.05.

Sci di fondo . 50 km mass start tc M (Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà) ore 11.

Sci alpinismo . Staffetta mista (Boscacci-De Silvestro): ore 13.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA