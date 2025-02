Pattinaggio artistico, festa di sport 

Sarà una grande festa dello sport e dell’aggregazione quella che domani e domenica vedrà arrivare in città centinaia di bambini e ragazzi provenienti da tutta l’Isola per il trofeo “Primi passi- giovani promesse Fisr” e i campionati interprovinciali di libero pattinaggio artistico a rotelle. Evento che rappresenta una opportunità unica sia per i giovani atleti che potranno mostrare le abilità che per il pubblico che potrà assistere a performance di altissimo livello. L’evento è promosso dall’ Asd Sinis Skating Club di Oristano in collaborazione con l'assessorato comunale allo Sport. Il club oristanese, da sempre impegnato nella promozione e nello sviluppo del pattinaggio, ha dedicato tempo e risorse per organizzare una manifestazione che valorizza i giovani atleti e contribuisce a rafforzare il legame tra sport e territorio. L'appuntamento è al Palazzetto dello sport che dalle 8.45 e sino a tarda sera accoglierà atleti, famiglie e appassionati di pattinaggio per due giorni di grande spettacolo. ( s.c. )

