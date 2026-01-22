VaiOnline
Orune
23 gennaio 2026 alle 00:11

Patteggiano per la rapina in tabaccheria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tre anni e quattro mesi di reclusione. È questa la pene inflitta ieri dal gup del tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ai due imputati, Andrea Pio Degogliu, 23 anni, e Simone Deiana, 19 anni, entrambi di Orune accusati di aver messo a segno, nello scorso ottobre, la rapina alla tabaccheria di via Raffaello, a Orune. La sentenza ieri, dove i due imputati difesi da Basilio Brodi, Martino Salis e Nello Ziri, hanno patteggiato una pena su richiesta del pm Elena Tres.

La rapina si era consumata in pochi minuti, all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale. I due, con il volto coperto da maschere - una raffigurante Pippo, noto personaggio Disney, e l’altra una strega – avevano fatto irruzione nella tabaccheria armati di pistole poi rivelatesi scacciacani. Dopo aver minacciato la titolare, Maria Caterina Goddi, 50 anni, si erano impossessati dell’incasso della giornata, pari a circa 2.500 euro, per poi fuggire a piedi.

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Bitti e della stazione di Orune, avevano portato in brevissimo tempo all’identificazione dei due giovanissimi grazie alle immagini della videosorveglianza. Simone Deiana era stato arrestato per primo, mentre Andrea Pio Degogliu si era costituito spontaneamente poche ore dopo ai carabinieri. Degogliu aveva ammesso le proprie responsabilità, chiedendo scusa alla vittima, restituendo l’intero bottino e risarcendo il danno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia