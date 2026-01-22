Patteggiano per la rapina in tabaccheria 

Tre anni e quattro mesi di reclusione. È questa la pene inflitta ieri dal gup del tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ai due imputati, Andrea Pio Degogliu, 23 anni, e Simone Deiana, 19 anni, entrambi di Orune accusati di aver messo a segno, nello scorso ottobre, la rapina alla tabaccheria di via Raffaello, a Orune. La sentenza ieri, dove i due imputati difesi da Basilio Brodi, Martino Salis e Nello Ziri, hanno patteggiato una pena su richiesta del pm Elena Tres.

La rapina si era consumata in pochi minuti, all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale. I due, con il volto coperto da maschere - una raffigurante Pippo, noto personaggio Disney, e l’altra una strega – avevano fatto irruzione nella tabaccheria armati di pistole poi rivelatesi scacciacani. Dopo aver minacciato la titolare, Maria Caterina Goddi, 50 anni, si erano impossessati dell’incasso della giornata, pari a circa 2.500 euro, per poi fuggire a piedi.

Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Bitti e della stazione di Orune, avevano portato in brevissimo tempo all’identificazione dei due giovanissimi grazie alle immagini della videosorveglianza. Simone Deiana era stato arrestato per primo, mentre Andrea Pio Degogliu si era costituito spontaneamente poche ore dopo ai carabinieri. Degogliu aveva ammesso le proprie responsabilità, chiedendo scusa alla vittima, restituendo l’intero bottino e risarcendo il danno.

