Patteggiano in tre per il neonato ceduto 

Il test del Dna aveva confermato chi fossero i veri genitori del neonato che la Procura sospettava essere stato ceduto, subito dopo la nascita, ad una coppia di professionisti facoltosi. Impossibile, però, per i magistrati comprendere definitivamente se il piccolo fosse stato venduto o se, in alternativa, l’adozione illecita fosse stata indotta dal timore della famiglia naturale che il piccolo venisse portato via dai Servizi sociali. Sta di fatto che ieri mattina, al termine dell’udienza preliminare davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese, entrambi i professionisti cagliaritano che avevano illegittimamente registrato come loro quel pargoletto di poche settimane, hanno deciso di patteggiare una pena di due anni e mezzo di reclusione, sostituiti da lavori di pubblica utilità. Ha concordato un anno e otto mesi senza benefici anche il padre biologico, mentre la madre naturale, che avrebbe dei ritardi cognitivi accertati, ha scelto la strada del rito abbreviato, anche se prima la giudice ha accordato una perizia psichiatrica per comprendere se sia capace di intendere e di volere.

Il patteggiamento

Hanno dunque concordato la pena con la pm Ginevra Grilletti, ieri sostituita in aula dalla collega Rossella Spano, tre dei cinque indagati di una vicenda che ha fatto molto scalpore lo scorso anno e i cui contorni restano ancora poco chiari. I nomi dei protagonisti non vengono riportati dal giornale per garantire l’assoluto anonimato del bimbo. Tutti, in ogni caso, erano accusati – a vario titolo – di circonvenzione di incapace e alterazione dello stato civile del piccolo, anche perché le indagini non sarebbero riuscite ad accertare se vi fosse stata una vera e propria compravendita. Alla fine, l’accordo è stato accolto dalla Gup Ferrarese, così come l’abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica per la madre naturale del piccolo: a metà novembre ci sarà la nomina del perito. La quinta indagata, la nonna del neonato, è morta prima dell’udienza.

Vicenda complessa

Nei guai, dunque, erano finiti sia i genitori naturali del neonato che la coppia che poi l’aveva registrato all’anagrafe come proprio. Le ipotesi iniziali degli investigatori erano che il piccolo fosse stato consegnato volontariamente dalla mamma, oppure che la donna fosse stata indotta e persuasa. Nessuna prova, invece, che il neonato fosse stato venduto o ceduto in cambio di altre utilità. Sulla vicenda avevano lavorato con grande riservatezza i carabinieri che avevano ipotizzato il concorso in alterazione di stato e circonvenzione di incapace. Un reato, il primo, che il codice penale punisce con pene dai 3 ai 10 anni di reclusione.

L’inchiesta

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la coppia di professionisti benestanti avrebbe trascritto all’anagrafe come proprio un bimbo appena nato. In realtà, subito dopo il parto, il piccolo era però stato riconosciuto anche dalla madre naturale, dunque l’improvvisa doppia iscrizione aveva fatto scattare le indagini. Non solo. L’improvvisa presenza del neonato a casa dei professionisti non era passata inosservata, visto che nessuno dei vicini aveva visto tracce di gravidanza. Terminati gli accertamenti, la pm Grilletti ha ipotizzato che la coppia avesse abusato dello stato di inferiorità psichica della madre naturale, affetta da una leggera insufficienza mentale che avrebbe temuto un intervento dei Servizi sociali per sottrarle il piccolo. Già in passato, infatti, le sarebbe stato portato via un figlio.

