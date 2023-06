Patteggiano 4 anni dopo l’arresto per ketamina 

In tre erano stati sorpresi e arrestati dai carabinieri lo scorso febbraio con un chilo e 300 grammi di ketamina. Ieri mattina, davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese, Alessandro Serrat, 29enne di Iglesias residente a Londra, e Giovanni Corona, 27 anni nato a San Gavino ma trapiantato a Pieve di Sacco e domiciliato a Barcellona hanno patteggiato 4 anni di reclusione, ottenendo anche delle pene alternative. In precedenza hanno scagionato Roberto Schirru, 34 anni, il giovane amico di San Sperate che stava ai domiciliari e che i due erano andati a trovare portando con sé la droga. Difeso dall’avvocato Marco Lisu, Schirru sarà processato la settimana prossima con il rito abbreviato.

Nonostante la giovane età, per tutti e tre erano scattate contestazioni molto pesanti, visto che il particolare tipo di stupefacente e la quantità di droga si erano tradotte in un’imputazione punita con il carcere da 6 a 20 anni di reclusione. In questi mesi gli avvocati Herika Dessì e Fernando Vignes (Serrat), oltre al collega Alessandro Argiolas (Corona), hanno trovato l’accordo con il pubblico ministero Andrea Massidda per un patteggiamento a 4 anni di carcere (poi sostituito da pene alternative) che, ieri mattina, è stato ritenuto adeguato sia dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis che dalla giudice Ferrarese. Stando alla ricostruzione della Prcoura,Alessandro Serrat e Giovanni Corona – arrivati nell’Isola con due voli da Barcellona e da Londra – erano poi andati a trovare Schirru che si trovava ai domiciliari per altre ragioni. In un primo momento si ipotizzava che poprio il giovane di San Sperate fosse il destinatario dello stupefacente, ma lui ha da subito negato ogni addebito. Sia i due amici che l’esame dei telefonini hanno poi permesso di chiarire che lo stupefacente non fosse per lui: da qui la scelta del difensore Marco Lisu di chiedere l’abbreviato e non patteggiare. La ketamina, un potente anestetico per cavalli, era nascosta in barattoli e brik.

