Patteggia un anno per la morte del runner 

Ha patteggiato un anno di reclusione, con pena sospesa, per aver causato la morte di Simone Longu, 35enne, pluridecorato campione dell’Asd Cagliari Atletica Leggera, che ha perso la vita nel tragico impatto contro il guard rail dell’Asse Mediano il 30 agosto di due anni fa. Il 31enne di Selargius, Mattia Saba, ha chiuso ieri mattina davanti al giudice del Tribunale, Michele Contini, il procedimento penale per omicidio stradale aperto dopo il drammatico incidente.

L’atleta viaggiava a bordo del suo scooter Honda SH diretto verso Quartu, quando la Ford Fiesta l’avrebbe toccato nel corso di un sorpasso proveniente dalla rampa d’ingresso di viale Marconi. Il conducente dell’auto si era fermato subito a prestare soccorso, ma per Longu non c’era stato nulla da fare. L’esame dell’alcol test era risultato negativo.

Ieri mattina, difeso dagli avvocati Maurizio e Alberto Deplano, il conducente è comparso davanti al giudice che ha dato il via libera al patteggiamento concordato tra la difesa e il pubblico ministero Nicola Giua Marassi. La famiglia prima dell’udienza si era rivolta all’avvocato Franco Villa. L’atleta era molto conosciuto in città anche per i suoi successi sportivi e tantissimi amici erano andati a tributargli l’ultimo saluto nella chiesa di piazza Medaglia Miracolosa a San Michele.

