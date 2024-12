Patteggia la gang della droga 

In primo grado le condanne in abbreviato erano state pesantissime: 18 anni di carcere, più di quanto chiesto dall'accusa, ai due presunti capibanda: l’arzanese Sanrdo Arzu e Alessandro Ghisu, di Thiesi ma originario di Ghilarza. La Dda li riteneva alla guida di un’organizzazione con epicentro in Ogliastra che avrebbe fatto arrivare in Sardegna chili e chili di droga. Ieri mattina, Ghisu (difeso dall’avvocato Stefano Murgia) ha concordato in appello una pena a 11 anni e 9 mesi, mentre Sandro Arzu (assistito dai legali Francesco Marongiu e Rita Dedola) si è visto ridurre la condanna a 11 anni e mezzo. Il pregiudicato di Arzana non ha potuto accedere al concordato d’appello perché è sparito: il 16 marzo dello scorso anno la sua auto era stata trovata in campagna crivellata di fucilate. Potrebbe essere rimasto vittima di un attentato, ma non si esclude l’allontanamento volontario.

Sentenza d’appello

Grazie a patteggiamenti in appello e assoluzioni varie si sono ridotte le pene anche ai fratelli di Sandro Arzu, Roberto (da 11 anni a 7 anni e mezzo) e Italo (da 7 anni e 8 mesi a 5 anni) e a Bruno Fanni (di Tortolì, da 8 anni e 5 anni), tutti assistiti dall’avvocato Marongiu. Il cagliaritano Luca Zedde (difeso da Marco Fausto Piras) è passato da un cumulo complessivo con altre sentenze di 18 anni, alla pena finale di 9 anni e 4 mesi, mentre Antonio Stochino (di Arzana) sconterà 2 anni e 8 mesi e non più 4 anni. Gavino Pira (di Gavoi) farà 3 anni di lavori di pubblica utilità al posto dei 5 anni di carcere. L’arzanese Andrea Ferreli, assistito dall’avvocato Pier Luigi Concas, dovrà scontare 6 anni e non più 9. Alessandro Menghini (Viterbo) sconterà 4 anni e 3 mesi, mentre scende da 10 a 7 anni la pena di Sebastiano Nuvoli (di Sindia, difeso da Francesco Lai).

Le decisioni

Cinque anni e 4 mesi in appello a Renato Atonietti (di Binago) che era stato condannato a 8 anni, mentre Giovanni Piu (Sassari, difeso da Herika Dessì) sconterà 5 anni e 8 mesi al fronte degli 8 del primo grado. Sei anni e 2 mesi e non più 10 anni a Leonardo Saba (San Vito, assistito da Luca Pennisi), mentre sono stati confermati i 9 anni a Luca Arzu (Arzana), 8 anni e 6 mesi a Pietro Fadda (Thiesi), 5 anni a Massimo Leoni (Mozzate), 8 anni e mezzo a Salvatore Mutone (Fonni), 4 anni e 8 mesi a Graziano Obinu (Sindia) e Vincenzo Piras (Arzana), 6 anni per Ismail Rebeshi (Viterbo) e Alessandro Tedde.

