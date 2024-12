Pattada stamattina assegna tutti i titoli sardi 

L’anno ciclistico finisce in bellezza oggi a Pattada: l’ultima gara di ciclocross è valida anche come campionato regionale per le categorie Juniores, Under 23 e Master. Nella giornata allestita dalla Sc Pattada saranno in gara anche le categorie giovanili (Esordienti e Allievi, maschili e femminili) i cui titoli regionali saranno però in palio il 12 gennaio ad Alghero.

Si torna nella provincia di Sassari, dopo una serie di prove svolte nel sud dell’Isola. Il circuito della terza “Coppa Comune di Pattada” si sviluppa interamente nella pineta del paese, già teatro delle precedenti due edizioni, se pure con qualche modifica. Su un fondo in prevalenza sterrato, a eccezione di un breve tratto di ciottolato, non mancano i consueti ostacoli artificiali. La prima partenza è prevista per le 10. Le categorie giovanili sono chiamate a dare il via alla gara, con partenza separata per i giovanissimi fino ai 12 anni di età. A seguire i campionati sardi sui 40’ e, per le categorie maggiori, sui 60. Michael Giua. Andrea Lovicu ed Eros Piras non dovrebbero avere difficoltà nelle rispettive categorie ma l’attenzione è tutta per gli Under 23, il cui titolo regionale raramente si riesce ad assegnare per mancanza del numero minimo.

