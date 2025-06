Patta, maledetti infortuni 

Al calar della sera, nella seconda giornata degli Europei a squadre a Madrid, chiusa dagli azzurri al terzo posto dietro Spagna e Olanda, arriva il momento peggiore. Lorenzo Patta, dopo un ottimo avvio, e quando sembrava in piena corsa per il successo, accusa un infortunio muscolare (alla prima impressione ai flessori della coscia destra) e termina la prova camminando per prendere almeno un punto per la squadra. Un infortunio (l’ennesimo per l’atleta di Oristano) che complica i piani della staffetta 4x100 di oggi, già in emergenza fra assenze ed infortuni. Dato in grandi condizioni, Patta avrebbe chiuso con un super tempo. Il vincitore è il britannico Amo-Dadzie con 10.07 davanti all'olandese Afrifa (10.10).

Il volto della serata è senza dubbio quello di Nadia Battocletti, che macina pista e avversari nei 5000 metri. Il dominio della trentina è stato assoluto, 4600 metri a ritmo da riscaldamento e giro finale a tutta, imbattibile. Le rivali battute e accolte, dopo il tragurdo, dal sorriso di Nadia, che ha chiuso col tempi di 15:56.01.

Alta velocità

Ieri nei 100 metri l’azzurra Zaynab Dosso interpreta bene metà corsa, meno efficace la seconda parte, un quinto posto complessivo che non aiuta la classifica italiana. Oggi spazio alla staffetta 4x100 maschile con Tortu e quasi certamente senza Patta, ma anche la staffetta femminile sulla stessa distanza con Dalia Kaddari. La velocista quartese è atteda domani anche dalla sua gara preferita, quella dei 200 metri.

