Patta in Svizzera centra gli assoluti 

Lorenzo Patta centra l’obiettivo. Corre i 100 metri in 10”25 (vento +0,2) al classico meeting di La Chaux de Fonds, in Svizzera, in condizioni meteo precarie, e ottiene la qualificazione ai campionati italiani assoluti, che si svolgeranno a Molfetta a fine mese. L’oristanese delle Fiamme Gialle, campione olimpico della 4x100, ha poi rinunciato a correre la finale. Per l’allievo di Francesco Garau, che quest’anno aveva corso in 10”08 (ventoso) a Savona, è la terza prestazione in carriera sui 100.

Esterzili in corsa

Si aggiungono i nomi di Fabio Marongiu e Cristina Sonedda nell’albo d’oro della Esterzili in Corsa, gara podistica di 9,9 che ieri ha vissuto la propria undicesima edizione. La prova di corsa in montagna allestita dall’Atletica Esterzili su un tracciato prevalentemente sterrato e denso di saliscendi ha visto il Master 40 del G.P. Assemini prevalere su Giuseppe Cocco (M45, Cagliari Atl. Leggera) e sul solidissimo Flavio Cirronis (M60, Olympia Villacidro). La cinquantenne dell’Atletica Edoardo Sanna Elmas ha guardato dall’alto, sul podio, Erica Gessa (che correva da Seniores con una Runcard) e Marisa Cau (F60, G.P. Assemini). Poco più di un’ottantina gli atleti che hanno completato la prova.

