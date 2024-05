Patta, allarme Europeo 

Un "pizzico” al bicipite femorale proprio mentre stava per tagliare il traguardo della batteria dei 100 metri, in un pomeriggio indimenticabile per l’atletica azzurra. Lorenzo Patta a Savona è stato il migliore tra gli azzurri nei 100 metri maschili ma non può esultare, anche se «mi è piaciuto come ho approcciato la gara, con lo stimolo di Bromell a fianco. Il tempo e buono, anche considerando il freddo e la pista bagnata, e in finale potevo anche migliorare e ottenere il minimo per gli Europei nei 100. Ora non credo che avrò altre occasioni».

La gara

L’oristanese della Fiamme Gialle al 13° meeting Internazionale di Savona, “Memorial Giulio Ottolia” è arrivato secondo in 10”18 (vento +1,8 m/s) nella propria batteria dei 100 metri, sulla pista allagata, alle spalle del britannico Jeremiah Azu (10”14), ma davanti all’americano Trayvon Bromell (10”34) e all’altro azzurro della 4x100 vicecampione del mondo, Roberto Rigali (10”35). Bene, nella seconda batteria, l’altro "finanziere” Matteo Melluzzo, personal best in 10”21. Patta ha subito rinunciato a correre la finale (in cui Azu con 10”08 si è migliorato), facendo sorgere qualche preoccupazione. Poi ha confermato: «Venerdì a Cagliari faremo un’ecografia e speriamo bene. Manca un mese agli Europei, non è proprio il momento giusto per fermarsi. La speranza è che il fastidio sia lieve e possa essere in gara con la 4x100 a Roma. Inevitabile che la mante vada al ricordo di quello che accadde un anno fa, quando dovette rinunciare a un campionato italiano che avrebbe potuto vincere: «Non ricordo se sia lo stesso muscolo. Evidentemente tendo a dimenticare le cose negative», ha provato a scherzare.

Pioggia di record

L’infortunio (o almeno il piccolo segnale) occorso a Patta getta una piccola ombra su un meeting, quello organizzato da Marco Mura, che sarà ricordato per i quattro record stabiliti: tre italiani e uno mondiale Under 20. In ordine cronologico, il primo exploit è stato di Zaynab Dosso. La 24enne delle Fiamme Azzurre ha migliorato di due centesimi il primato dei 100 metri che deteneva assieme a Manuela Levorato, correndo in 11”12 (+1.4) in batteria sotto la pioggia battente. Ma in finale Dosso ha volato: 11”02, nuovo primato e molta fiducia in vista degli Europei.

Peso che pesa

La stessa fiducia che circonda un altro fenomenale azzurro. Leonardo Fabbri ha riscritto la Storia del getto del peso italiano: l'azzurro ha lanciato a 22,95 metri, migliorando un primato vecchio di bene 37 anni, il 22.91 di Alessandro Andrei, 37 anni fa. La misura stabilita ieri a Savona è anche la miglior prestazione mondiale dell'anno, oltre che quinta del mondo e seconda in Europa di tutti i tempi. Lo scorso primo maggio, a Modena, Fabbri aveva già realizzato la miglior prestazione mondiale dell'anno, lanciando l'attrezzo a 22,88 metri. Il suo lancio è arrivato neppure due minuti dopo il secondo record della Dosso. «Ci siamo abbracciati con Zaynab ed è stato bellissimo. Finalmente mi sono preso questo record “provinciale”», ha scherzato Fabbri, visto che il primato l’ha tolto a un altro fiorentino, «sono veramente contento, ho visto piangere il mio allenatore Paolo Dal Soglio e ho pianto anch'io. Per me Alessandro Andrei significa tutto, se sono qui è grazie a lui. Ho sempre avuto la sua ombra crescendo, mi mancava solo questo record e ce l'ho fatta».

Un salto nella Storia

Ma, in proiezione di Europei di Roma e Olimpiadi di Parigi, le ottime indicazioni per la Nazionale azzurra non sono finite. Mattia Furlani è letteralmente saltato dentro la Storia del lungo con il primato mondiale under 20 di 8,36 (+1,4) m/s: migliorato di un centimetro l'8,35 del russo Sergey Morgunov del 2012. «Cercavo questo risultato da parecchio tempo e vuol dire tanto, significa che stiamo lavorando bene e sulla strada giusta, alle porte di due eventi molto importanti come gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi», ha detto il “poliziotto”, allenato da mamma Khaty Seck. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA