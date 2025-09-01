Patta ai Mondiali con Tortu e Kaddari 

Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e Filippo Tortu: saranno tre i rappresentanti della Sardegna ai Mondiali di atletica leggera che scattano sabato 13 a Tokyo. Non ci sarà invece Diego Nappi, il diciottenne di Porto Torres che negli ultimi gironi era stato aggregato alla squadre delle staffette.

In Giappone saranno ben novanta (44 uomini e 46 donne) gli azzurri, la spedizione numericamente più ricca di sempre, dato che il massimo, nelle venti edizioni precedenti, erano stati i 78 convocati di due anni fa a Budapest. Ma è anche una delle Nazionali più ambiziose: nella lista del dt azzurro Antonio La Torre ci sono gli olimpionici Gianmarco Tamberi (campione uscente e qualificato di diritto) e Marcell Jacobs, di fatto fermo per infortunio, le medaglie olimpiche Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz, il campione del mondo Tamberi, l'argento iridato Leonardo Fabbri e il bronzo Antonella Palmisano, con 12 campioni europei individuali.

Tornando ai velocisti, Dalia Kaddari (dopo la “passeggiata” sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia) disputerà i 200 metri e sarà a disposizione per la 4x100 femminile, mentre in quella maschile ci sono tutti gli olimpionici, compreso Fausto Desalu. Tortu dovrebbe fare anche i 200, ma il 20”82 di sabato a Rieti non è tranquillizzante. ( c.a.m. )

