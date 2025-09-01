VaiOnline
Atletica.
02 settembre 2025 alle 00:26

Patta ai Mondiali con Tortu e Kaddari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalia Kaddari, Lorenzo Patta e Filippo Tortu: saranno tre i rappresentanti della Sardegna ai Mondiali di atletica leggera che scattano sabato 13 a Tokyo. Non ci sarà invece Diego Nappi, il diciottenne di Porto Torres che negli ultimi gironi era stato aggregato alla squadre delle staffette.

In Giappone saranno ben novanta (44 uomini e 46 donne) gli azzurri, la spedizione numericamente più ricca di sempre, dato che il massimo, nelle venti edizioni precedenti, erano stati i 78 convocati di due anni fa a Budapest. Ma è anche una delle Nazionali più ambiziose: nella lista del dt azzurro Antonio La Torre ci sono gli olimpionici Gianmarco Tamberi (campione uscente e qualificato di diritto) e Marcell Jacobs, di fatto fermo per infortunio, le medaglie olimpiche Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz, il campione del mondo Tamberi, l'argento iridato Leonardo Fabbri e il bronzo Antonella Palmisano, con 12 campioni europei individuali.

Tornando ai velocisti, Dalia Kaddari (dopo la “passeggiata” sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia) disputerà i 200 metri e sarà a disposizione per la 4x100 femminile, mentre in quella maschile ci sono tutti gli olimpionici, compreso Fausto Desalu. Tortu dovrebbe fare anche i 200, ma il 20”82 di sabato a Rieti non è tranquillizzante. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 