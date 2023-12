«Patrushev dietro l’uccisione di Prigozhin» 

Mosca. Il Wall Street Journal punta il dito contro uno dei più fedeli alleati di Vladimir Putin: il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev. Secondo le fonti di intelligence citate dal giornale americano ci sarebbe proprio il braccio destro dello zar dietro il disastro aereo che lo scorso 23 agosto uccise il capo dei mercenari della famigerata compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, e tutti i suoi luogotenenti, nonché tre membri dell'equipaggio del piccolo Embraer in volo da Mosca a San Pietroburgo. Dieci persone in tutto.

Il Cremlino ha sempre negato di essere coinvolto e oggi il portavoce di Putin ha liquidato sbrigativamente le accuse affermando che «purtroppo al Wall Street Journal piace produrre storie pulp». Ma i sospetti di esperti e analisti continuano irrimediabilmente a concentrarsi sul governo russo. E già dopo l'ammutinamento dei suoi mercenari e la marcia su Mosca, poi interrotta, erano in tanti a ritenere che Prigozhin fosse in pericolo di vita.

Il quotidiano americano scrive che, secondo un ex ufficiale dei servizi russi, a inizio agosto Patrushev ordinò a un suo assistente di procedere all'organizzazione di un'operazione per eliminare Prigozhin. A Putin furono successivamente mostrati i piani e il presidente russo non si oppose.

