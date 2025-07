Patronaggio sui mafiosi a Uta: «Un problema per l’Isola, il rischio di infiltrazioni è reale» 

«L’annunziata apertura a Uta di un reparto da 92 posti destinato a soggetti condannati sottoposti al regime duro cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, costituisce una potenziale criticità per l’organizzazione giudiziaria e penitenziaria nonché per l’intero territorio sardo». Non ci gira attorno il Procuratore generale della Corte d’appello di Cagliari, Luigi Patronaggio».

La preoccupazione

«Qui», prosegue Patronaggio, «non si vogliono criticare le legittime scelte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che avranno sicuramente esperito una istruttoria completa e ponderata, ma solo evidenziare talune criticità conosciute a chi opera sul territorio che magari saranno sfuggite a chi non è uso confrontarsi con le periferie e le autonomie locali, in una visione centralista della realtà, come si è purtroppo già verificato in passato».

La nuova sezione

A preoccupare sono i riflessi che potrebbero derivare dall’attivazione della nuova ala del carcere di Uta destinata ai 41bis. «L’apertura della nuova sezione», chiarisce il Procuratore generale di Cagliari, «impone innanzitutto un incremento quantitativo e qualitativo degli uffici giudiziari preposti alla gestione di un segmento così problematico della popolazione carceraria». Ci sono, infine, anche problemi legati proprio all’infrastruttura dell’edificio che ha sostituito il carcere cagliaritano di Buocammino. «Le criticità dell’edilizia carceraria di Uta, superate a quanto sembra facendo ricorso a dei moduli prefabbricati», fa presente il magistrato, «dovranno fare i conti con le temperature sarde e con i problemi di vivibilità delle celle, come già in passato censurato dalla Commissione europea per i diritti dell’uomo».

Rischio infiltrazioni

Ma il pericolo più insidioso, stando agli esperti, potrebbe essere legato al rischio di contaminazioni della criminalità organizzata nell’Isola. «L’aspetto potenzialmente più grave dell’iniziativa», conferma Patronaggio, «appare legato al pericolo di stanziamenti e di infiltrazioni mafiose nell’Isola. La Sardegna, con la sua popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, si sta facendo carico, in proporzione alla popolazione delle altre regioni, di un numero molto significativo di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’esperienza investigativa del recente passato insegna che i familiari e accoliti dei detenuti di lungo corso, per stare più vicino ai detenuti, si insediano nel territorio comprando immobili e investendo in attività imprenditoriali nei settori eletti della ristorazione e del turismo».

Il rischio è, dunque, che nell’Isola si trasferiscano anche gli interessi delle cosche. «L’esigenza di sfuggire alle investigazioni, anche di tipo preventivo, operate con particolare attenzione nei territori di provenienza dei detenuti per fatti di mafia», sottolinea il Pg, «induce gli stessi e i loro sodali a investire in un territorio facilmente penetrabile come quello sardo, privo di una classe imprenditoriale competitiva». Patronaggio, in ogni caso, confida nelle “armi” in mano alle istituzioni: «Sono sicuro che tutte le istituzioni, centrali e periferiche, saranno in grado di gestire il fenomeno, agendo in sinergia, operando col metodo del dialogo e del confronto preventivo, senza fughe solitarie in avanti come ho purtroppo timore sia fin qui successo».

RIPRODUZIONE RISERVATA