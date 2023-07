Patrocinio per Su Addeu 

La Pro Loco di Nuxis anche quest’anno organizzerà la tradizionale festa de “Su Addeu (del centro storico) che porterà artigiani e produttori per far riscoprire gli antichi mestieri. A tal proposito la Giunta ha deliberato di concedere alla Pro Loco il patrocinio gratuito per la realizzazione della manifestazione e l’utilizzo temporaneo gratuito del suolo pubblico, per sabato 12 agosto, nelle vie Cagliari, Santadi, San Pietro e Piazza Rossa. Il suolo gratuito non riguarderà però le aree in cui verranno posizionati gli espositori-venditori alimentari e non per i quali verranno rilasciate apposite concessioni di suolo pubblico dietro versamento dei relativi oneri di canone unico patrimoniale. Dovrà essere garantito il transito di pedoni e portatori di handicap, la presenza di contenitori per la raccolta dei rifiuti, la pulizia e il rispetto delle norme vigenti in tema di igiene e sicurezza. (m. g. p.)

