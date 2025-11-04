Patrizia Sardo Marras  «Il tessuto di un’esistenza» 

“E in principio fu ago e filo“. Non poteva avere un titolo diverso la lectio di Patrizia Sardo Marras che, dopo la pausa per Ognissanti, segna la ripresa dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, domani alle 18 nella sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo in piazza Indipendenza 4. Organizzata dai Musei Nazionali di Cagliari, curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, la rassegna lascia temporaneamente la basilica di San Saturnino, interessata da lavori di restauro, per spostarsi nel quartiere Castello. Nel segno della continuità con le oltre cento lectiones che in questi cinque anni hanno “ricucito“ il legame tra i Musei e la città, la stilista algherese imbastisce la storia del brand “Antonio Marras” apprezzato nel mondo.

Racconto

«Più che una lectio», spiega l’artista che ha condiviso la vita e la carriera con Antonio Marras, contribuendo alla crescita del marchio di famiglia, «mi piace chiamarlo racconto, perché è proprio questo. In un’ora non è facile scegliere che cosa dire e cosa lasciare fuori da oltre trent’anni di lavoro. Porto una riflessione sintetica su un percorso che è stato bellissimo ma anche difficile. Racconterò gli incontri, le scommesse, le incertezze, le disavventure. È stata una sfida continua, e lo è ancora oggi». Un viaggio che ha portato alla creazione di una linea capace di coniugare tradizione e innovazione, un’estetica poetica e dettagli ricercati. «Si tratta di una sfida senza fine. Ogni giorno ci si sveglia pensando a come inventarsi qualcosa per andare avanti. Quando abbiamo deciso di autoprodurci, tutto dipendeva dalle vendite: con i ricavi di una collezione si finanziava la successiva. Era un ciclo continuo: produrre, vendere, aspettare i pagamenti, ripartire. E non sono mancati gli imprevisti, anche indipendenti da noi, legati alle condizioni geopolitiche e a fatti mondiali come la pandemia da Covid. In trent’anni è successo di tutto. Racconterò anche cosa significa fare tutto questo restando in Sardegna, con le difficoltà e l’orgoglio che comporta».

Il volume

Il racconto di Sardo, rievocato nel volume “La moda non è un mestiere per cuori solitari“ (Bompiani), inizia quando lei aveva 14 anni e Antonio Marras 16. «I tessuti hanno accompagnato le nostre vite fin da piccoli, anche se nessuno dei due avrebbe mai immaginato di lavorare nella moda. Era un mestiere che consideravamo transitorio, e invece ci ha catturati per sempre. La moda è una droga: ti contagia, ti travolge. E noi, soprattutto io, l’abbiamo difesa con tutte le forze».

D’altra parte, chiosa Mongiu: «Quella tra i tessuti e gli uomini è una relazione olfattiva e tattile che dura dalla preistoria. Un approccio istintivo che genera il piacere di guardarli, toccarli, selezionarli, accumularli, archiviarli, tormentarli». In particolare, a Patrizia Sardo piace il taffetà: «Lo amo molto per come risponde: è croccante e leggero nello stesso tempo. Vaporoso e duttile, ma strutturato. Ti fa subito sentire elegante, come una principessa».

