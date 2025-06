Patrizia Sardo Marras con Cucciari giovedì presenta il suo libro ad Alghero 

Nell’ambito del festival Dall’altra parte del mare questo giovedì, alle 20.30, in piazza Sulis, si terrà la presentazione del libro di Patrizia Sardo Marras “La moda non è un mestiere per cuori solitari”, Bompiani. Presentano il libro insieme all’autrice: Francesca Alfano Miglietti, teorico e critico d’arte, la coduttrice, attrice e autrice Geppi Cucciari e Federica Fracassi, attrice. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Con la sua voce allegra e irriverente, Patrizia Marras ripercorre per noi il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York grazie alla fedeltà alle radici unita a un’ardita visionarietà. Ma soprattutto grazie a un amore di coppia che si allarga a una grande famiglia e diventa il laboratorio alchemico dove nascono collezioni di moda piene di poesia: perché, parola di Patrizia Marras, la moda non è un mestiere per cuori solitari.

