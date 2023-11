Patrizia Incollu e Peppino Fois commemorati in Tribunale 

Un minuto di silenzio e un lungo applauso hanno scandito la cerimonia in memoria di Patrizia Incollu e Peppino Fois. Ieri, nell’aula delle udienze penali del Tribunale di Lanusei, sono stati ricordati la direttrice del carcere di Nuoro e Lanusei e il sovrintendente capo della polizia penitenziaria che hanno perso la vita in conseguenza dello schianto avvenuto il 19 ottobre scorso sulla statale 389. In apertura di cerimonia il presidente del Tribunale, Mariano Arca, ha ricordato il sacrificio della direttrice e del sovrintendente, poi hanno preso parola la pm Valentina Vitolo e il vicepresidente del Foro, Luigi Cardia. In aula anche una delegazione della polizia penitenziaria di Lanusei.