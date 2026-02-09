VaiOnline
La protagonista.
10 febbraio 2026 alle 00:47

Patrizia De Blanck, la contessa della tv 

Una vita che sembra la sceneggiatura di un film: sempre in primo piano, sotto i flash dei fotografi, tanta televisione, il carattere di una leonessa, gli amori rocamboleschi, due matrimoni, uno durato solo pochi mesi, l’amore per la figlia con la quale aveva un rapporto simbiotico. La contessa del Patrizia De Blanck se ne è andata in silenzio a 85 anni. L’annuncio della morte da parte della figlia Giada, avuta con il secondo marito Giuseppe Drommi, che ha salutato sui social la mamma con un ricordo struggente e il brano di Whitney Houston “I will always love you”: «Era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita».

La contessa, ultima discendente, tramite madre, della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca' Dario, e dell'ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal terzo presidente di Cuba, era nata a Roma il 9 novembre 1940. Dopo l'avvento di Fidel Castro, che conquistò il potere a Cuba e nazionalizzò le industrie private, si trasferì definitivamente con la famiglia a Roma dove intraprese, giovanissima, una carriera di valletta nel programma televisivo “Il Musichiere” condotto da Mario Riva. Dopo decenni lontana dal piccolo schermo, tornò in televisione nel 2002 grazie alla trasmissione “Chiambretti c'è” su Rai 2 condotta da Piero Chiambretti, che le portò una ulteriore nuova popolarità. Racconterà i suoi flirt: Salah Al Fayed, Walter Chiari, Alessandro Onassis, Warren Beatty, Yves Montand, Raul Gardini, Franco Califano. Poi, “L’Isola dei Famosi” presentata da Simona Ventura. «Quando morirò», ripeteva, «mettete una pietra tombale su un'epoca ormai finita». Patrizia De Blanck, ne era certa.

