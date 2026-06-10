Patrizia Caselli «Ci vuole coraggio a essere libera» 

«Mi sono chiesta: in una vita sola, anche questo? E poi ho pensato: però, è tutta esperienza». Così l’attrice, cantante, showgirl e conduttrice Patrizia Caselli, morta due giorni fa, a 66 anni, al Policlinico di Milano per complicazioni cardiache, aveva parlato due anni fa del tumore ai polmoni al terzo stadio, scoperto nel febbraio 2024. Poi era tornata alla discrezione con la quale, dopo il clamore di due suoi amori che hanno incrociato la cronaca e la politica - con Walter Chiari e soprattutto con Bettino Craxi - aveva scelto di proteggere a lungo il suo privato e il figlio Francois, oggi diciannovenne, adottato con l’ex marito, il medico Alberto Bossi, in Congo.

Gli esordi

Patrizia Incerti Caselli nasce a Milano il 13 maggio 1960. I primi passi nello spettacolo li muove negli anni '70 nella pubblicità, per poi essere ingaggiata come showgirl e conduttrice dalle tv private milanesi come Antennatre e Telealtomilanese («sono state una bella palestra», aveva raccontat). Arrivano nello stesso periodo i primi impegni teatrali. A 19 anni, mentre è impegnata in una commedia con Maurizio Micheli diretta da Nanni Loy, conosce Walter Chiari, venuto a vedere lo spettacolo. Con il primo lavoro insieme, nella piece “Hai mai provato con l’acqua calda?”, inizia anche la loro relazione sentimentale. Un rapporto durato 9 anni, ma tormentato anche a causa dei problemi personali e giudiziari dell’attore.

Mamma Rai

Intanto nel suo percorso artistico entra la musica con vari singoli incisi nei primi anni '80, fra i quali “Johnny Guitar/Sei l'amore più bello che c'è”, "Un amore anonimo/Ciao come stai, Walkman/Sognando la Giamaica” e “Libera”. Nel 1987, anno in cui finisce la storia con Chiari, arriva in Rai, dove debutta conducendo un gioco all'interno di “Bella d'estate”, seguito fra fine anni '80 e anni '90, tra gli altri, da “Chi tiriamo in ballo?” con Gigi Sabani, “La rete” insieme a Luciano Rispoli, “Detto tra noi”, “La cronaca in diretta” (da cui nascerà poi “La vita in diretta”), «uno dei primi programmi che ha parlato di cronaca nera in tv».

La grande passione

Un passaggio chiave nella sua vita è il dicembre 1990, quando inizia la relazione con Bettino Craxi, che la conduttrice decide anche di raggiungere a Hammamet, nel pieno di Mani Pulite. «Mi sono trasferita per lui e ho rinunciato per questo anche a un anno che avevo ancora di contratto di esclusiva Rai». La loro storia durerà fino alla fine morte di Craxi, nel 2000. «Ho ripensato molte volte a quel momento e non avrei mai potuto fare altro. La donna che sono è frutto di quelle scelte».

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