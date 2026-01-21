«Patrimonio Unesco? Mai chiesto» 

Ci sono date che non tornano, proclami caduti nel vuoto ma soprattutto la riposta inequivocabile di Tatiana Kirova: «Non ho ricevuto alcun incarico e che io sappia la Sartiglia non è iscritta». Poche parole che cancellano un film andato in onda nel 2008 dalla vecchia Fondazione Sartiglia, ovviamente con l’avallo di ex amministratori comunali, e che periodicamente si riproponeva al pubblico facendo intuire una vicinissima iscrizione della giostra equestre nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. E invece nulla: tutto uno scherzo.

La postilla

Spulciando il bilancio d’esercizio 2024 della Fondazione Oristano, alla voce “immobilizzazione immateriali in corso” si legge una postilla in corsivo che si rifa a una nota del bilancio 2008: «Progetto Unesco. La Fondazione in raccordo con l’Amministrazione comunale ha attivato le procedure perché la Sartiglia sia riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Le pratiche istruite sono state inviate alla Commissione nazionale italiana Unesco per l’inserimento della Sartiglia nella lista propositiva nazionale del Patrimonio culturale immateriale. La Fondazione, al fine di arrivare al suddetto riconoscimento, ha affidato alla professoressa Tatiana Kirova l’incarico per servizi di consulenza e coordinamento scientifico finalizzati all’espletamento della procedura di iscrizione nella suddetta lista propositiva nazionale».

«Non so nulla»

Tatiana Kirova ha un curriculum infinito: docente universitaria, preside di facoltà, direttrice dell’istituto di Architettura a Cagliari; dal 1980 per l’Unesco ha sempre svolto ruoli di primissimo piano «e oggi, non avendo più il lavoro universitario, per l’Unesco svolgo missioni per il patrimonio in pericolo». Non si contano le sue pubblicazioni, le partecipazioni a progetti di rilevanza internazionale e ancora oggi ha legami fortissimi con l’Unesco. «Che io sappia la Sartiglia non è iscritta da nessuna parte – sottolinea Kirova – Forse potrebbe anche essere entrata anni fa nella lista dei precandidati ma nulla di più. Di certo io non ho avuto alcun incarico».

I proclami

Correva il 2009 (non il 2008), dalla Fondazione Sartiglia (poi diventata Fondazione Oristano) si annunciava di aver presentato la candidatura all’Unesco (con il presunto incarico a Tatiana Kirova) e si aspettava il verdetto entro pochi mesi. «La nostra festa e la nostra città meritano questo grande onore», commentava la compianta sindaca, Angela Nonnis. In realtà la risposta non arrivò mai. Nel 2011 una commissione interministeriale ignorò la giostra non inserendola nella lista che l'Italia presentò alla commissione Unesco, forse anche perché la segnalazione da Oristano a Roma non arrivò mai. Nel 2016 altro spot: «La Sartiglia diventi patrimonio dell’Unesco», rilanciava il sindaco, Guido Tendas. Un anno dopo, Giunta di Andrea Lutzu, il vice Massimiliano Sanna (attuale sindaco) sottolineava che «la candidatura della Sartiglia all’Unesco, la creazione di una rete europea delle giostre equestri all'anello sono i primi obiettivi su cui lavorare».

La soluzione

«Oggi la Sartiglia da sola non potrà mai diventare patrimonio Unesco – afferma Tatiana Kirova, che ad aprile sarà in città per tenere una serie di conferenza organizzate dal Rotary – C’è bisogno che si compia lo stesso percorso che ha portato questo riconoscimento a Sassari: il Comune di Palmi ha creato una “Rete delle grandi macchine a spalla italiane” coinvolgendo anche i Candelieri. Stessa cosa per i canti a tenore. Chi organizza la Sartiglia deve cercare manifestazioni simili e insieme creare una rete e iniziare l’iter per arrivare all’Unesco».

In realtà sempre nel bilancio 2024 della Fondazione, sembra che un piccolo passo in questo senso sia stato compiuto. «Nel 2014 sono stati avviati i contatti con l’associazione dell’Alka, promotrice di una corsa all’anello croata già inserita nel patrimonio immateriale dell’umanità. Il primo ottobre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione della Rete europea delle Giostre all’anello. Tra gli obiettivi quello di ottenere il riconoscimento dall’Unesco delle Giostre all’Anello come patrimonio immateriale dell’umanità». Dopo 3 anni quanto lontano è l’obiettivo?

