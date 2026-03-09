VaiOnline
Università.
10 marzo 2026 alle 00:30

Patrimonio nuragico, studenti a confronto 

Ha preso il via oggi il laboratorio internazionale “Co-creation Perspective of Archaeological Conservation Proposals. The Sardinian Nuragic Heritage and its sacred and life values”, nato dalla collaborazione tra l’Università di Cagliari e quella di Portsmouth.

Il workshop, in programma sino al 13 marzo, coinvolgerà gli studenti del corso di laurea magistrale in Architettura e della scuola di specializzazione in Beni architettonici e paesaggistici insieme agli studenti dell’università inglese. Durante il laboratorio gli studenti lavoreranno su alcuni importanti siti archeologici dell’Isola: il Nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, la Tomba dei Giganti Domu ’e s’Orcu a Siddi e il santuario di Santa Vittoria di Serri. L’obiettivo è studiare idee e proposte per la tutela e la valorizzazione del patrimonio nuragico.

Questo pomeriggio alle 15:30 la prima iniziativa del programma. Laura Acampora – funzionaria referente per il Servizio II dell’Ufficio Unesco – terrà nell’Aula magna Gaetano Cima una lezione sui processi di candidatura e iscrizione del patrimonio archeologico nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e sulle buone pratiche di conservazione e fruizione. Il laboratorio si concluderà con le sessioni di giovedì e venerdì a Gergei.

«L’iniziativa – ha dichiarato Ivan Blecic direttore del Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura di Unica – rappresenta un momento importante per gli studenti che avranno occasione di confrontarsi con docenti di archeologia, architettura, ingegneria, funzionari, amministratori, gestori dei siti culturali per riflettere sui principi di restauro, protezione e fruizione del patrimonio archeologico, in particolare di quello nuragico, alla luce delle raccomandazioni Unesco in questo ambito di lavoro».

