Patrimonio e turismo, esperti a confronto 

Evento speciale nell'ambito delle Giornate europee del Patrimonio, organizzato dall’associazione Imago Mundi. Oggi alle 10:30 nel Teatro delle Saline, con ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti, Emilio Casalini, autore e conduttore tv, guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta del valore del patrimonio della Sardegna e dell'Italia. Saranno presentati esempi di valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, artistico, agricolo e artigianale.

Sul palco saranno presenti tre testimoni d’eccezione che dimostreranno l'importanza della valorizzazione del patrimonio: Marco Badolati, educatore di prossimità della Fondazione di Comunità San Gennaro, ed Emanuele Russo, presidente della Cooperativa La Sorte del quartiere Sanità di Napoli, che racconteranno come un territorio urbano emarginato e pericoloso sia stato trasformato in un meraviglioso attrattore turistico, definito dall’UNESCO «uno dei migliori esempi di rigenerazione urbana del mondo».

A seguire, Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, in Abruzzo, illustrerà come la comunità locale è rinata grazie all'arte, attirando centomila turisti l'anno e coinvolgendo i giovani nel processo di sviluppo e rigenerazione del territorio. Inoltre, la direttrice della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Ponziana Ledda, parlerà di un percorso di 500 km che unisce la storia mineraria della Sardegna con le meraviglie naturali dell'isola, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla creazione di opportunità per i giovani. Non mancheranno testimonianze dal mondo di Monumenti Aperti, con gli interventi del presidente Massimiliano Messina e della vicepresidente Tiziana Sassu. Sul sito www.imagomundiodv.it è possibile prenotare la propria partecipazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA