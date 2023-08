Patrimonio comunale, il centrodestra attacca 

La chiusura della piscina comunale, annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Mario Puddu, a seguito del recesso dal contratto di concessione della società Acquasport, non soltanto lascia Assemini orfana di un servizio sociale e sportivo molto importante, ma apre un’ampia discussione sulla gestione e sullo stato generale dell’intero patrimonio comunale.

La denuncia

Con un comunicato stampa firmato dalla consigliera Sabrina Stara, Fratelli d’Italia (FdI) punta a portare l’attenzione del Consiglio e della Giunta «sullo stato di degrado del patrimonio pubblico», e chiedere interventi e investimenti «di recupero e di adeguamento». La consigliera denuncia «una gestione superficiale di edifici talvolta sovradimensionati rispetto alla loro destinazione, oppure sottodimensionati, mai adeguati», una gestione i cui effetti ricadono «su Assemini, che paga il conto». Molti edifici – si legge nel comunicato – «soffrono di annose infiltrazioni d’acqua, con gravi conseguenze per la stabilità. Altri cadono a pezzi come il campo di Santa Lucia, altri ancora non hanno mai visto la luce, come il teatro, ridotto a sala riunioni». Non meno importante per la consigliera Stara «lo stato dei sottopassi, dei marciapiedi, delle strade, delle piazze e del verde pubblico». I passaggi finali del comunicato sembrano inoltre voler premere sui tempi e sulle modalità di intervento: «A distanza di tre mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, non è stata completata la Giunta e non sono state nemmeno formate le commissioni per poter analizzare e dare risposte alle istanze dei cittadini». Conclude: «Noi siamo pronti a collaborare ma non possiamo sostituirci alla maggioranza».

La polemica

Interviene anche il consigliere Diego Corrias (M5S) che sottolinea «il ritardo nella presentazione delle linee programmatiche e sulle commissioni, ancora da formare. Questi non sono buoni segnali». Inoltre – prosegue – «Non conosciamo ancora tutti gli assessori: dell’Urbanistica e del Bilancio si occuperà il sindaco? Assemini ha bisogno di un Consiglio pienamente operativo che inizi a programmare e che metta i consiglieri nelle condizioni di lavorare. Finora nei fatti, c’è poca differenza tra la gestione del commissario e del sindaco».

