Patrimonio boschivo e verde pubblico, un nuovo cantiere 

A Guspini sono a disposizione 162mila 568 euro per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo in aree vicine a zone industriali dismesse e cave. L’intero progetto potrà essere concluso in un arco di tempo di 8 mesi con l’impiego di sette lavoratori. «Abbiamo scelto di rivitalizzare il patrimonio boschivo del centro abitato e quello extraurbano attraverso azioni volte alla manutenzione, valorizzazione e implementazione del patrimonio nelle aree a maggiore fruizione sociale, ovvero nei siti più rappresentativi per la comunità e a maggior rischio di degrado», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru.

L’obbiettivo è quello di migliorare il verde pubblico e contestualmente garantire occupazione e valorizzazione delle risorse umane coinvolte nel progetto: «Importante sottolineare il lavoro svolto che ha riguardato il recupero delle economie avute nelle annualità pregresse, che ci permette di avere un cantiere con sette operai”. I lavoratori si occuperanno di potature, sfoltimenti, gestione del manto erboso, rimozione di ceppaie e manutenzione del patrimonio vegetale. (g. g. s.)

