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Guspini.
09 maggio 2026 alle 00:49

Patrimonio archeologico, nuova segnaletica 

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A Guspini il patrimonio archeologico è descritto in un nuovo progetto di cartellonistica turistica dedicato ai siti di Neapolis e del pozzo sacro Sa Mitza de Nieddinu. La Giunta comunale ha collaborato con l’Istituto comprensivo “Fermi - Da Vinci” per questa iniziativa.

I contenuti dei pannelli informativi sono stati curati dagli studenti mentre il Comune si è occupato della realizzazione grafica, stampa e installazione, con l’obiettivo di rendere più fruibili e comprensibili siti di grande valore storico, dalle origini nuragiche fino all’epoca fenicio-punica e romana. «Il pannello turistico del sito archeologico di Neapolis sarà inaugurato domani alla presenza del dottor Massimo Casagrande della Soprintendenza per i beni archeologici, e i contenuti e progetto grafico sono stati interamente curati dalla classe 2^A del plesso di via Marchesi grazie alla guida del docente Carlo Usai, dei colleghi del Consiglio di Classe e alla collaborazione dell’archeologa Laura Garau», spiega l’assessora alla cultura Francesca Tuveri.Il testo descrittivo, tradotto anche in lingua inglese, riporta un Qr-Code con contenuti aggiuntivi: delle tracce audio con lettura del cartello in inglese e in francese.Analogo lavoro è stato portato avanti per il pozzo sacro di Sa Mitza de Nieddinu. (g. g. s.)

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