In migliaia si sono ritrovati nelle strade di Nuoro, stretti nel dolore per Patrik e Ythan, i due giovanissimi morti la sera di Pasquetta nel crollo di un vecchio edificio. Proprio da lì, in via Dessanay, è partito il corteo. Bambini, ragazzi, amici, adulti, madri e padri di famiglia, tutti con una fiaccola in mano. Oggi i funerali. L’inchiesta va avanti. L’esito dell’autopsia: morte causata da trauma cranico da schiacciamento.

